В 2021 году заказчики получат шесть самолетов МС-21 - ОАК

В 2021 году с конвейера сойдут шесть самолетов МС-21-300. Об этом заявил советник главы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Валерий Окулов.

"Поступление МС-21 в 2021 году - шесть машин, в 2022 году - 12 машин, в 2023 - 25 машин, и к 2025 году выход на 72 машины в год", - цитирует Окулова РИА Новости.

"Парк воздушных судов на 2019 год в отношении SSJ-100 - 155 самолетов. На 2020 год - 185, на 2021 год - 215", - отметил он.

Завершение сертификации МС-21 запланировано на 2020 год. На серийное производство предполагается выйти в 2021 году. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет компания "Аэрофлот". Нацперевозчик получит самолеты с американскими двигателями (сейчас сертификацию МС-21 проходит именно на них), в дальнейшем предполагается оснастить самолеты российскими ПД-14, разработкой которых занимается Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех).