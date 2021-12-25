25 Декабря 2021
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Наука и техника Сибирский ФО В России
МС-21-300 (2021) | Фото: Ростех

МС-21-300 с крылом из российских материалов выполнил первый полёт

Самолёт МС-21-300, крыло которого изготовлено из полимерных композиционных материалов российского производства, совершил первый полёт. Лайнер поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода – филиала компании "Иркут" Объединенной авиастроительной корпорации. Полёт прошел в штатном режиме, сообщили Накануне.RU в "Ростехе".

Самолёт пилотировали летчики-испытатели, Герои России Роман Таскаев и Олег Кононенко.

"Полётное задание выполнено полностью. Системы самолёта работали в штатном режиме", – сообщил Роман Таскаев.

МС-21-300/310 – среднемагистральный самолёт нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевой особенностью является крыло из композиционных материалов.

"Первый полёт самолёта с крылом из российских композитов доказывает: мы всё сделали правильно, программа МС-21 последовательно и неуклонно продвигается вперед, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию. Это – результат развития компетенций авиационной промышленности и смежных отраслей и беспрецедентной по масштабу государственной поддержки. Общий объём выделенных Минпромторгом России на создание отечественных материалов для композитного крыла средств составил 4,4 млрд руб. Внедренная для производства крыла МС-21 технология обладает рядом преимуществ. Она, по сравнению с традиционной автоклавной технологией, позволяет увеличить производительность, снизить трудозатраты и себестоимость, обеспечить возможность формования крупных деталей. К настоящему моменту изготовлено композитное крыло для двух самолётов, идет изготовление третьего комплекта. Получение изменений в сертификат типа в части композитного крыла из российских материалов планируем на вторую половину 2022 года", – заявил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

МС-21-300(2021)|Фото: Ростех

Отечественные материалы для силовых композитных конструкций крыла разработаны при участии ученых МГУ и Росатома, специалистов авиапрома. Квалификационные испытания материалов показали их соответствие требованиям к конструкции самолёта МС-21. Консоли крыла и центроплан самолёта МС-21-300 производятся на предприятии "АэроКомпозит-Ульяновск". При производстве крыла применяется технология вакуумной инфузии, которая запатентована в России.

"Доля композитов в конструкции МС-21 составляет порядка 40% – это рекордный показатель для среднемагистральных самолётов. Улучшение аэродинамики дало возможность увеличить ширину фюзеляжа МС-21 и расширить салон, что дает новые преимущества с точки зрения комфорта для пассажиров. Это первый в мире среднемагистральный самолёт, где применены такие решения", – рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов.

МС-21 ориентирован на самый массовый сегмент рынка пассажирских перевозок в России и мире. В настоящее время завершается сертификация самолёта МС-21-300, начать его поставки в авиакомпании планируется в 2022 году. Одновременно проходит летные испытания самолёт МС-21-310 с новым российским двигателем ПД-14. Помимо трех самолётов, находящихся в цехе окончательной сборки, на разных стадиях производства находятся еще три МС-21-300.

"В структуре ОАК созданы центры компетенций, специализирующиеся на выпуске отдельных агрегатов. Так, "Авиастар" производит панели фюзеляжа и хвостовое оперение МС-21, воронежское ВАСО – пилоны двигателей и обтекатели шасси. "АэроКомпозит-Ульяновск" выпускает кессон крыла, "КАПО-Композит" – механизацию крыла. Эти центры задействуются в перспективных проектах российского авиастроения", – отметил генеральный директор "ОАК" Юрий Слюсарь.

Теги: МС-21-300, крыло



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