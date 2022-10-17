17 Октября 2022
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Экономика В России Москва
Фото: Накануне.RU

Производство самолетов МС-21 увеличат до 36 в год

Правительство выделило 15 млрд руб. на расширение производства самолетов МС-21. Средства будут направлены на оснащение авиационных заводов современным оборудованием, необходимым для расширения производства таких лайнеров.
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Воспользоваться этой мерой поддержки можно будет с условием, что контракты на первую партию оборудования будут оформлены в текущем году, а остальные – в течение следующих трех лет. Это позволит авиапрому оперативно выйти на серийное производство в объеме не менее 36 лайнеров в год, сообщает Правительство РФ.

"Эти самолеты необходимы, прежде всего, для внутреннего рынка, чтобы наши граждане могли пользоваться услугами этого вида транспорта вне зависимости от внешнего давления", – сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Теги: МС-21, самолет, производство



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