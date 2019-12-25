Четвертый испытательный МС-21 выполнил первый полет

Четвертый испытательный образец самолета МС-21-300 совершил первый полет. Он прошел на аэродроме Иркутского авиационного завода (филиал ПАО "Корпорация "Иркут", входит в ОАК).

"Продолжительность полета составила 1 час 40 минут, он проходил на высоте порядка 3 000 метров при скорости около 500 км/час", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.

Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей, Героев России Романа Таскаева и Олега Мутовина. По докладу экипажа, задание выполнено полностью, полет прошел в штатном режиме.

При постройке машины учтены результаты летных и наземных испытаний первых опытных самолетов МС-21-300, отметили в ОАК.

"МС-21 должен стать флагманским продуктом российского гражданского авиастроения: в ближайшие два десятилетия авиакомпаниям России потребуется от 800 до 1000 самолетов в этом сегменте, в мире – порядка 30 тыс. новых самолетов такого типа. При этом по своим летно-техническим характеристикам и экономичности МС-21 превосходит все существующие аналоги, что подтверждается результатами испытаний. Отмечу, что воздушное судно создается кооперации предприятий Ростеха. В частности, холдинги госкорпорации производят более 50% всей авионики авиалайнера, обеспечивают поставки титановых и композитных изделий. Кроме того, Объединенная двигателестроительная компания является поставщиком двигателей ПД-14 для нового самолета, летные испытания с которым запланированы на 2020 год", – заявил глава совета директоров ОАК Анатолий Сердюков.