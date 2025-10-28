28 Октября 2025
Уральский ФО
Наука и техника В России
Фото: Объединенная авиастроительная корпорация

МС-21 совершил посадку после испытательного полета

Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил посадку на аэродроме Иркутского авиационного завода после испытательного полета. Об этом сообщается в Telegram-канале Минпромторга.

Самолет находился в воздухе 50 минут, достигая высоты до 3500 м. "Командир экипажа Андрей Воропаев заявил, что полетное задание выполнено полностью, а все отечественные системы работали штатно", - отметили в Минпромторге.

В начале мая этот борт совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский. На лайнере установлено российское радиоэлектронное оборудование, в том числе вычислители, коммутаторы, навигационные системы и комплексы радиосвязи. Также самолет получил отечественную вспомогательную силовую установку, системы кондиционирования и регулирования давления, светотехнику и пульты самолетных систем. Российские компоненты включены в состав системы электроснабжения, гидросистем и шасси, сообщал Ростех.

В июле премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на стратегической сессии выставки "Иннопром" в Екатеринбурге, заявил, что поставки в авиакомпании первых самолетов, оснащенных всеми отечественными системами и двигателями, запланированы на 2026 год.

Теги: мс-21, испытательный полет, самолет мс-21


