Ализанов сообщил, когда впервые полетит импортозамещенный МС-21

Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, когда впервые поднимется в небо первый полностью "импортозаместительный" самолет МС-21.

В конце марта – начале апреля начнутся полеты уже в полностью импортозамещенном облике МС-21, приводит ТАСС слова Алиханова, сказанные в интервью "России 24".

Ранее сообщалось, что производство самолета МС-21, которое должно было начаться в 2017-м г., не начнется даже в 2024-м. Оно снова переносится. На этот раз – на 2025-26 гг. Это при том, что до 2030 г. только "Аэрофлоту" "Ростех" намеревается поставить сотню МС-21.