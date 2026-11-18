Кремль: Путин и Трамп проведут полноценный разговор на саммите АТЭС

У президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет полноценный разговор на саммите АТЭС, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Когда лидеры встретятся друг с другом, у них будет, поверьте мне, полноценный разговор. Независимо от того, будут ли они сидеть в креслах, на стульях, на табуретках или будут просто разговаривать, стоя и глядя в глаза друг друга", - сказал Ушаков журналисту Павлу Зарубину.

Он выразил уверенность, что Путин и Трамп несколько раз пообщаются в ходе саммита АТЭС. "Там масса вопросов, которые предстоит обсудить", - отметил Ушаков.

Помощник российского лидера также добавил, что состав делегации на встрече лидеров РФ и США будет "достаточно незначительный".

Накануне Трамп заявил, что готов провести отдельную встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите АТЭС в Шэньчжэне.