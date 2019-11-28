МС-21 получит европейский сертификат в 2021 году - Росавиация

Самолет МС-21 получит сертификат в России до конца 2020 года, в Европе – в 2021 году, рассказал глава Росавиации Александр Нерадько в интервью "Коммерсанту". Напомним, ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) объявила, что первые шесть самолетов заказчики (точнее, заказчик – "Аэрофлот") получат в 2021 году.

На днях в прессе появилась информация о том, что Ростех (в него входит ОАК) обеспокоен сроками сертификации МС-21 для иностранных рынков и якобы даже просит вернуть полномочия по сертификации от Росавиации обратно Межгосударственному авиационному комитету. В правительстве эту идею не поддерживают, в частности – в Росавиации.

"Масштабная работа ведется по сертификации в России и в EASA самолета МС-21 и двигателя ПД-14 к нему, в том числе с учетом задач импортозамещения. ПД-14 получил сертификат Росавиации осенью 2018 года, выдача сертификата на МС-21 планируется до конца 2020 года. Плановые сроки по сертификации двигателя и самолета в Европе – 2020 и 2021 годы соответственно. Эти сроки вполне сопоставимы со сроками сертификации, проведенными нашими предшественниками в EASA, типа самолета SSJ-100, что заняло шесть с половиной лет", – сказал Нерадько.

По его мнению, наличие каких-то ранее заключенных соглашений существенно не влияет на сроки сертификации за рубежом. "EASA и американская Федеральная авиационная администрация (FAA) очень тщательно относятся к вопросам сертификации, а после истории с Boeing MAX, думаю, процедуры станут еще более тщательными. Это и для нас очень хороший урок, чтобы мы тоже тщательно относились к тем документам, которые выдаются другими авиационными администрациями, тщательно проверяли результаты испытаний", – отметил руководитель Росавиации.