А долг все равно растет. ЦБ предупреждает свердловчан об увеличении количества недобросовестных "раздолжнителей"

В Свердловской области значительно ухудшилась ситуация с должниками по кредитам. Только за девять месяцев 2026 года на микрофинансовые организации было подано почти 900 жалоб, что на 77% больше, чем в прошлом году. Причиной тому стало увеличение так называемых "раздолжнителей" - недобросовестных долговых консультантов, которые предлагают заемщикам платную помощь в погашении задолженности перед кредиторами, что приводит только к увеличению общего долга.

Как сообщает пресс-служба Банка России, все жалобы содержат одни и те же просьбы: пересмотреть структуру долга, проверить начисление процентов или провести реструктуризацию. При этом, проверка показывает, что со стороны кредиторов, как правило, никаких нарушений нет. Выясняется, что заемщики, оказавшиеся в трудной финансовой ситуации, обращаются к посредникам, которые обещают полное списание долгов и сохранение имущества при банкротстве. Люди платят "раздолжнителям", приостанавливают платежи по кредиту, однако долг никуда не исчезает и только продолжает расти за счет пеней, штрафов и процентов.

"Жители Свердловской области сталкиваются с агрессивной рекламой "помощников", обещающих за вознаграждение быстро решить долговые проблемы. Важно понимать: законных способов просто списать кредит без последствий не существует, поэтому если кто-то гарантирует это, перед вами мошенник. Если с погашением кредита или займа возникли проблемы, заемщику важно не прекращать диалог с кредитором", – подчеркнул начальник Центра защиты прав потребителей Банка России в Екатеринбурге Сергей Кокоулин.

Банк России уже порекомендовал кредиторам предлагать заемщикам, столкнувшимся с трудностями, альтернативные сценарии решения проблемы. Среди них – уменьшение начисленной неустойки, а также отсрочка выплаты основного долга, процентов или их части. Кроме того, для безопасности граждан в начале 2026 года в России ввели строгие ограничения для рекламы услуг, связанных с банкротством физических лиц.

"Теперь запрещено гарантировать или обещать освобождение от долгов, призывать граждан прекратить выплаты по кредитам и займам, утверждать, что в стране создана специальная "государственная система" для легкого списания долгов без последствий. Также такая реклама обязана содержать предупреждение о том, что банкротство влечет негативные последствия, и рекомендацию предварительно обратиться к своему кредитору и в МФЦ. За несоблюдение этих требований предусмотрена административная ответственность. Территориальные органы антимонопольной службы усилили контроль за "раздолжнителями", – отметила начальник отдела контроля органов власти Свердловского УФАС России Екатерина Матакова.