"Иркут" собрал фюзеляж МС-21, который будет тестироваться с российскими двигателями

На Иркутском авиационном заводе собрали фюзеляж первого опытного образца МС-21-300, который будет тестироваться с российскими двигателям ПД-14. До этого самолет проходил испытания и сертификацию на американских PW1400G (производит их United Technologies – подразделение Pratt&Whitney).

"Cтыковка полуфюзеляжей опытной машины была осуществлена на автоматизированной станции. В ближайшее время начнется монтаж систем, стыковка консолей крыла и хвостового оперения самолета МС-21-300", - говорится в сообщении ПАО "Корпорация «Иркут" (входит в ОАК).

Серийное производство МС-21 должно начаться в 2021 году. По информации советника главы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Валерия Окулова, в первый год производства с "конвейера" сойдет шесть самолетов МС-21-300. Первым заказчиком, который получит новые суда, станет "Аэрофлот". В 2022 году планируется поставить 12 машин, в 2023 году – 25 машин, в 2025 году – 75 самолетов. Стоимость портфеля твердых заказов на самолет МС-21-300 (175 заказов), который на сегодняшний день имеет корпорация "Иркут", оценивается в $9 млрд (по каталожной стоимости - $17 млрд).