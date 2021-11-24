Почти половина свердловчан имеет прививку от ковида. "Нужно минимум 60%"

Почти половина взрослых жителей Свердловской области имеет прививку от коронавируса. Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил вице-губернатор Павел Креков.

По его данным, на сегодняшний день от ковида привито 45,9% свердловчан.

"Нам нужно минимум 60%", - уточнил Креков.

Он отметил, что в неделю в регионе первым компонентом вакцины прививают не менее 100 тысяч человек. А более 150 тысяч человек уже привились повторно.

"Если мы будем двигаться такими темпами, то я смотрю в будущее с определенным оптимизмом", - заявил вице-губернатор.

Павел Креков сообщил, что в Екатеринбурге привито 47% жителей города. По его словам, темпы вакцинации в столице Урала выше, чем по области в целом.

Напомним, сегодня стало известно, что в Свердловской области прорабатывается вопрос о введении QR-кодов в общественном транспорте. При этом власти региона собираются учесть опыт Татарстана, где такие меры действуют с этой недели.