В Екатеринбурге пока не решили, делать ли вход в ледовый городок по QR-кодам

Власти Екатеринбурга пока не определились, сделать ли вход в главный ледовый городок по QR-кодам.

Сейчас в городе действует система QR-кодов для посещения общественных мест, из-за чего уже упал спрос на новогодние представления. Как рассказал на сегодняшнем брифинге глава управления культуры уральской столицы Илья Марков, в данный момент массовые уличные мероприятия в регионе не ограничены такими кодами.

"Сегодня нам пока не хотелось бы давать более подробных комментариев на эту тему. Запланировано несколько оргкомитетов, впереди много заседаний оперативного штаба. Думаю, что ближе к открытию городка мы будем понимать, насколько ситуация стабилизируется. И, конечно, если дальше будут такие же темпы вакцинации, если мы будем видеть, что цифры остаются стабильными, то думаю, оперштаб может принять решение, с учетом того, что это улица, о допуске и без QR-кодов. Тем более, что основная аудитория посетителей - лица моложе 18 лет", - рассказал Марков.

По его словам, решение по этому вопросу может быть принято к середине декабря.

Напомним, главная елка и ледовый городок традиционно разместятся на Площади 1905 года, а темой в этом году станут русские сказки. Его возведение начнется в ближайшие дни, а уже сегодня, 15 ноября, площадь будет закрыта для стоянки автомобилей.

Официальная церемония открытия ледового городка запланирована на 29 декабря: для гостей будет организована развлекательная программа, а завершит праздник фейерверк. Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь вся площадь будет открыта для посещения.