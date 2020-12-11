"Лучше быть первым в Сургуте, чем вторым в Ханты-Мансийске". Что означает назначение главы экономической столицы Югры вице-губернатором

Глава Сургута Вадим Шувалов покинул кресло главы крупнейшего города Югры и стал одним из 10 заместителей губернатора автономии Натальи Комаровой. Эксперты отмечают, что при формальном повышении фактически сменщика "пропесоченного" Дмитрия Попова отодвинули от влияния на развитие автономии – Шувалов, полагают они, входил в топ-10 руководителей в округе. Однако переход на новую работу может позволить вице-губернатору лоббировать различные проекты. В том, что же значит переезд экс-мэра в Ханты-Мансийск, разбиралось Накануне.RU.

Напомним, об отставке Шувалов, возглавлявший Сургут четыре с половиной года, объявил в соцсети 9 декабря.

"Я принял решение перейти на другую работу, где смогу принести больше пользы нашей Югре, городу и всем сургутянам. Поэтому сегодня подал заявление в гордуму о сложении полномочий главы города. Хочу поблагодарить всех сургутян за всю ту поддержку, которые вы мне оказывали на протяжении всего времени моих полномочий, за всю совместную работу, которую мы проделали вместе, для того, чтобы наш Сургут стал ещё краше, ещё комфортнее для жизни. Спасибо моей команде – спасибо вам дорогие горожане", - написал Шувалов на своей странице "ВКонтакте".

Сегодня стало известно, что он вошёл в новый состав правительства Югры. На новом посту он будет "курировать приоритетные проекты". Политолог Александр Безделов полагает, что решение о назначении Шувалова заместителем губернатора формально является повышением, хотя по факту речь идёт о понижении.

"Сургут – крупнейший город округа с соответствующим бюджетом, там располагаются одни из самых крупных предприятий. По влиянию на региональную политику глава Сургута – в первой десятке, а сейчас у Шувалова – не очень ясные перспективы и функционал, а также зависимость от губернатора. Сегодня она его назначила, а потом "сняла". Из десятки крупных политиков региона он выпал", - сказал Накануне.RU Безделов.

Он уточнил, что на смену Шувалову придёт кто-то из команды губернатора, а решение таких вопросов, как передача теплосетей в концессию, продолжится в прежнем направлении. Политолог Андрей Шуклин, говоря с Накануне.RU о назначении Шувалова, оценил решение губернатора фразой Юлия Цезаря "лучше быть первым в провинции, чем вторым в Риме", хотя Сургут, конечно, "далеко не провинция".

"Шувалов был главой крупного центра на тюменском Севере. Теперь он – в первой десятке руководителей региона. Я бы не сказал, что это вот прямо повышение. В Сургуте он был первым, а теперь стал "одним из" в Ханты-Мансийске. Теперь он будет курировать строительство моста через Обь в Сургуте, "жилищно-коммунальную" концессию, которую он будет лоббировать на окружном уровне", - сказал Шуклин.

Мост через Обь в Сургуте он сравнил с Крымским мостом.

"Нужно отойти от формальной оценки поста и посмотреть на назначение с точки зрения тех проектов, которыми займётся Шувалов. Своё влияние он сохранит, а по некоторым пунктам, возможно, усилит. Какие-то успешные примеры Сургута или различные решения, которые "обкатали" в городе, будут распространены на округ", - сказал Шуклин.

Решение по сменщику Шувалова ещё не принято.

"Называют разных кандидатов. Чаще звучит фамилия Алексея Жердева, правой руки бывшего мэра, чтобы сохранить преемственность руководства. Звучат также фамилии главы Сургутского района Андрея Трубецкого и бывших мэров Александра Сидорова, которому жители очень симпатизируют, и Дмитрия Попова. Будут предложены партийные кандидатуры, назначение которых маловероятно", - сказал Шуклин.

Депутат Тюменской областной думы, много лет проработавший в Югре, Александр Лобов, отметил, что, учитывая специфику окружной политики, прогнозировать, кто возглавит город, трудно.

"Все были уверены, что и.о. станет Алексей Жердев, а назначили Анну Томазову. В политическом сообществе обсуждают эту тему, есть мнение, что Томазова – проходная, временная фигура, но исключать этого нельзя", - сказал Накануне.RU Лобов.

По его мнению, бывший руководитель не справился с задачей по передаче тепловых сетей Сургута в частные руки.

"Возможно, это стало одним из поводов для повышения Шувалова. На его место поставят более твёрдого человека, а самого бывшего мэра "сослали" в заместители губернатора "продавливать" этот вопрос. То, как Шувалов подходил к концессии, мне понравилось. Он не форсировал – устроил обсуждение с депутатами, жителями, площадку создал, не провоцировал социальный взрыв в таком серьёзном городе, как Сургут", - сказал Лобов, добавив, что всеми стратегически важными для города предприятиями – Горводоканалом, тепловыми сетями – должна руководить администрация.

Алексей Жердев

Если же оценивать новую должность Шувалова, то переход с должности мэра на пост заместителя губернатора – повышение.

"Если же рассматривать ситуацию с бывшим главой экономической столицы Югры и его переездом в Ханты-Мансийск, выходит, что его "выдернули" в последний день. По его видеообращению видно, что он не очень-то рад случившемуся и не особо ждал такого карьерного роста. Решение было скоропалительным, функционал не определён. Шувалов – не первый заместитель губернатора, работа которого – "куратор приоритетных проектов". Любопытно, что ранее стало известно, что он хотел переизбраться в Сургуте", - сказал Лобов.