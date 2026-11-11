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Политика За рубежом
Фото: kremlin.ru

Премьер Норвегии может вновь переговорить с Путиным

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре может вновь пообщаться с президентом России Владимиром Путиным.

В интервью телеканалу NRK политик сообщил, что положительно относится к тому, что ранее Норвегия и Финляндия провели телефонный разговор с лидером России, и не исключил, что будет еще один такой разговор, пишет ТАСС.

Разговор состоялся 27 октября по инициативе Норвегии и Финляндии. В Кремле сообщили, что стороны приветствовали договоренность о возобновлении трёхсторонних переговоров (Россия, Украина, США) в Абу-Даби. В канцелярии президента Финляндии уточнили, что беседа прошла по согласованию с Киевом и стала продолжением встречи в Осло 20 октября.

Теги: Йонас Гар Стёре, Владимир Путин, переговоры


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