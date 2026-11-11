Авария на железной дороге в Ассаме: поезд сошел с рельсов

На востоке Индии в штате Ассам локомотив и шесть вагонов пассажирского поезда, который ехал из Сайранга (штат Мизорам) в Калькутту, сошли с рельсов. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на PTI.

Погибших пока не зафиксировали, но среди пассажиров есть пострадавшие - точное число людей, получивших травмы, еще не установили. Также пока неизвестна причина аварии.

Инцидент произошел рядом со станцией Дигару в округе Камруп - состав сошел с путей примерно в 06:54 по местному времени (04:24 по московскому). К месту ЧП направили спецпоезд: он поможет спасателям и расчистит пути для восстановления движения.

Ранее в Архангельской области на перегоне Черемуха - Виледь обрушился пролет железнодорожного моста через реку - из‑за этого грузовые вагоны сошли с рельсов.