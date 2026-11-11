Свердловчане смогут пожаловаться на проблемы с отоплением по готовому шаблону на Госуслугах

У жителей Свердловской области в приложении "Госуслуги Дом" появился готовый шаблон для заявлений о проблемах с отоплением. Через него уральцы могут обратиться в управляющую организацию, в сжатые сроки добиться прихода специалиста для замера температуры, а затем и перерасчета платы за отопление.

Как сообщает департамент информационной политики региона, для обращения необходимо перейти в раздел "Заявки", выбрать "Новая заявка" → "Квартира" → "Отопление" → "Холодно/жарко в квартире". Сначала приложение предложит обратиться в аварийно-диспетчерскую службу, а затем при необходимости направить письменное заявление. Шаблон уже содержит ссылки на нормативные документы и просьбу направить специалиста в проблемную квартиру. Затем необходимо нажать кнопку "Создать заявку" и отправить заполненное обращение.

По прибытии специалиста будет составлен акт, подтверждающий нарушение нормативов температуры воздуха в жилом помещении. Если опасения владельца квартиры подтвердятся, наличие акта позволит произвести перерасчет платы за отопление.

В департаменте информполитики также напомнили, что жители могут круглосуточно связываться с диспетчерскими службами, получать информацию о плановых и аварийных отключениях, а также следить за ходом капитального ремонта через домовые часты в MAX.