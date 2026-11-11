ПВО сбили свыше 600 дронов над российскими регионами

За ночь расчеты противовоздушной обороны уничтожили 627 беспилотников, запущенных со стороны ВСУ. Больше всего дронов фиксировали в приграничных областях, в Центральной России и на юге страны - об этом рассказали в пресс‑службе Минобороны России.

Перехват провели в 19 областях: Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Кировской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской и Московской. Кроме того, дроны сбивали в Краснодарском крае, Татарстане, Крыму и над Азовским морем.

Самая напряженная ситуация была в Ленинградской области - там за ночь ликвидировали около 150 дронов. Из‑за атаки в порту Усть‑Луга начался пожар, пострадали три работника порта. Сейчас на месте работают оперативные службы - они тушат огонь и выясняют детали случившегося.