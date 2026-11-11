Рыбака нашли мёртвым на Оби в Нижневартовском районе

Рыбака нашли мёртвым на Оби в Нижневартовском районе. Около СОТ "Быстрый" спасатели "Центроспас-Югории" обнаружили Ниву и следы, ведущие к протоке, сообщает "Мегаполис".



Пешком специалисты обследовали левую и правую стороны протяжённостью восемь километров, а также противоположный остров.



Тело 88-летнего рыбака без признаков жизни обнаружили на льду с помощью БПЛА.

По данным нижневартовского поисково-спасательного отряда, пожилой югорчанин провалился в прорубь, сумел выбраться на лёд, но не смог дойти до берега и умер от переохлаждения.

