Игорь Седов вручил награды Городской Думы правоохранителям Астрахани

Накануне в Астрахани в честь Дня сотрудника органов внутренних дел прошли торжественные мероприятия.

В этот знаменательный день председатель Городской Думы Игорь Седов присоединился к торжествам, проходившим в УМВД России по городу Астрахани. Он вручил Благодарственные письма от Городской Думы отличившимся сотрудникам, отметив их добросовестный труд и значительный вклад в обеспечение спокойствия жителей города.

Обращаясь к стражам порядка, Игорь Седов подчеркнул, что их профессия требует мужества, честности и преданности долгу, а готовность первыми прийти на помощь заслуживает глубокого уважения.

Собравшиеся также вспомнили тех, кто не вернулся со службы, почтив их память минутой молчания, и поздравили ветеранов отрасли.

Украшением мероприятие стала яркая концертная программа, подготовленная ведущими солистами города Астрахани и детским творческим коллективом «Колокольчики».