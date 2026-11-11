В России названа разница между пенсиями работающих

Подсчитана и озвучена разница между пенсиями работающих россиян.

Разница между самой высокой и низкой средней пенсией по регионам России в октябре 2026 г. среди работающих пенсионеров составила более 22 тысяч руб. Максимальный средний размер пенсионного обеспечения сейчас – на Чукотке, это 39 тыс. 732 руб. Минимальный размер отмечен в Дагестане – 17 618 руб., пишет РИА Новости, изучившее данные Социального фонда России.

Ранее были озвучены показатели средней пенсии неработающих россиян: в июле 2026 г. она составила почти до 26 тыс. руб. За год выплаты прибавили примерно 1 тыс. 800 руб. При этом в разных регионах суммы сильно отличаются. Самые высокие пенсии в июле 2026 г. – в Чукотском автономном округе: там неработающие пенсионеры в среднем получают 43 тыс. 965 руб.