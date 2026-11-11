Два человека погибли в Смоленской области после атаки БПЛА

Смоленская область ночью подверглась массированной атаке БПЛА, погибли два человека, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

По его словам, силами ПВО уничтожено 37 беспилотников. В городе Ярцево обломки попали в многоэтажный дом, начался пожар, в результате чего погибли люди, уточнил губернатор.

Анохин также сообщил, что во время ликвидации возгорания сотрудники МЧС эвакуировали жителей, из непосредственной зоны пожара спасены 10 человек. Для жильцов дома организован пункт временного размещения. После обследования здания будет принято решение о возможности возвращения людей в свои квартиры.