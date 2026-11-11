Ямалец, на которого напал медведь, находится в стабильном состоянии

Ямалец, на которого напал бурый медведь в селе Ратта Красноселькупского района, находится в стабильном состоянии. Информацию Накануне.RU подтвердили в окружном правительстве.

Нападение произошло ночью 3 ноября. Мужчина был в лесной местности на рыбалке.

РИА Новости сообщают, что медведь отвлекся на собаку, сопровождавшую мужчину, после чего ушел в лес. Пострадавший выжил после нападения и вместе с собакой был доставлен к медикам. Животное также осталось живо.

Также 3 ноября медведь убил мужчину на территории Пуровского района.