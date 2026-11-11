11 Ноября 2026
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Спорт Свердловская область
Фото: Нафис Сиразетдинов и ФТР

Воспитанники Детской Академии тенниса "Гринвич" завоевали высшие награды финала "Олимпийских надежд России"

Спортсмен детской академии тенниса "Гринвич" Савелий Гуров подтвердил статус лидера российского тенниса в возрастной категории до 13 лет на финальном этапе Всероссийских соревнований по теннису "Олимпийские надежды России" в Казани, проходившем среди юношей и девушек в возрастных категориях до 13, 15 и 17 лет.

Эти соревнования занимают особое место в российском юниорском теннисе. По сути, «Олимпийские надежды России» — итоговый турнир сезона, в котором встречаются лучшие молодые спортсмены страны, прошедшие многоэтапный отбор. Право выступить в финале получают участники, набравшие наибольшее количество классификационных очков по результатам этапов серии и Первенств России. В каждой возрастной категории за итоговые титулы борются восемь сильнейших игроков в одиночном разряде и восемь пар в каждом из парных форматов.

(2026)|Фото: Нафис Сиразетдинов и ФТР

"Олимпийские надежды России" — итоговый турнир сезона, в котором встречаются лучшие юные спортсмены страны, прошедшие многоэтапный отбор. Право выступить в финале получают участники, набравшие наибольшее количество классификационных очков по результатам этапов серии и Первенств России. В каждой возрастной категории за итоговые титулы борются восемь сильнейших игроков в одиночном разряде и восемь пар в каждом из парных форматов.

(2026)|Фото: Нафис Сиразетдинов и ФТР

Детскую академию тенниса "Гринвич" на соревнованиях представляли сразу пять спортсменов:

Савелий Гуров — одиночный, парный и смешанный парный разряды (до 13 лет);
Виктория Кунекина — одиночный и парный разряды (до 13 лет);
Марк Показаньев — парный разряд (до 15 лет);
Александр Ненашев — парный разряд (до 17 лет);
Карина Шаяхметова — парный разряд (до 17 лет).

(2026)|Фото: Евгения Букреева и ФТР

Самого яркого результата добился Савелий Гуров – первая ракетка Российского теннисного тура в возрастной категории до 13 лет. Он взял золото в парном разряде вместе с Матвеем Никитенковым и серебро в смешанном парном разряде в паре с Евангелиной Шингалеевой.

(2026)|Фото: Нафис Сиразетдинов и ФТР

В одиночном разряде Савелий также продемонстрировал высокий уровень игры: вышел из подгруппы и дошёл до полуфинала соревнований.

Отметим, что Савелий является лауреатом гранта Детской Академии тенниса "Гринвич". Академия поддерживает перспективных спортсменов, создавая условия для их профессионального развития на теннисном туре.

(2026)|Фото: Евгения Букреева (с) и ФТР

Впереди у юного теннисиста следующий этап — международные турниры в США. В 2026 году спортсмен также заявлен на участие в двух престижных американских юниорских соревнованиях.

IMG Academy International Championships (ранее Eddie Herr) — международный турнир, проводимый на базе IMG Academy во Флориде и Junior Orange Bowl International Tennis Championship — соревнования в возрастной категории до 12 лет, объединяющие сильнейших юных теннисистов со всего мира. Эти турниры имеют большую историю и международное признание. Так, в разные годы в Junior Orange Bowl выступали будущие звёзды мирового тенниса: Роджер Федерер, Энди Маррей, Эшли Барти, Кори Гауфф, Александр Зверев, Кэролин Возняцки и другие известные игроки.

(2026)|Фото: Евгения Букреева и ФТР

Савелий Гуров на сегодня один из немногих спортсменов не только уральского региона, но и России, выходящий на состязания столь высокого международного юниорского уровня.

Серьезные спортивные достижения демонстрируют и другие воспитанники Детской Академии тенниса "Гринвич". Так, Полина Смирнова — уроженка Первоуральска, заслуженный мастер спорта России, сурдлимпийская чемпионка и первая ракетка страны (спорт глухих) получила приглашение для участия в Australian Open Deaf Tennis Slam 2027, который пройдёт 29–31 января 2027 года в Мельбурне в рамках Australian Open, в статусе нейтральной спортсменки. Это особенное международное соревнование по теннису среди глухих и слабослышащих спортсменов, интегрированное непосредственно в программу Открытого чемпионата Австралии. Australian Open является единственным турниром Большого шлема, включающим в свою программу отдельные соревнования для спортсменов с нарушениями слуха.

Достижения воспитанников Детской Академии тенниса “Гринвич” наглядно демонстрируют, что эта уральская школа подготовки юных атлетов продолжает развивать спортивные таланты, поддерживать перспективных игроков и создавать условия для их профессионального роста.

Теги: академия тенниса гринвич, соревнования, победители, международные состязания


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