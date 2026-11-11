СМИ: Вопрос территорий может обсуждаться во второй день переговоров в Абу-Даби

Вопрос территорий может обсуждаться во второй день переговоров в Абу-Даби, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

Напомним, переговоры РФ, США и Украины стартовали 10 ноября. Они продлились 4,5 часа с перерывом в 40 минут.

По данным источников издания, в первый день диалог был сосредоточен на гарантиях безопасности и обмене военнопленными.

Делегация России не стала делать заявлений для прессы во вторник, пресс-конференция планируется на среду.