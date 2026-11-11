В Калининградской области раскрыли агентурную сеть спецслужб Польши

ФСБ выявила деятельность агентурной сети спецслужб Польши в Калининградской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По информации ведомства, агенты спецслужб Польши собирали информацию о военнослужащих, объектах Минобороны РФ, а также сведения о социально-экономической ситуации, миграционной и социальной политике в регионе. Возбуждены уголовные дела по статье о шпионаже.

Два агента Службы военной разведки и Агентства внутренней безопасности Польши отправлены под арест. Еще семи гражданам Польши и трем россиянам объявлены предостережения о недопустимости действий по шпионажу и госизмене. Полякам закрыт въезд в РФ.