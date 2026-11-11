Британия намерена запустить программу поиска российских подлодок

Британия выделит 90 млн фунтов стерлингов на программу Королевского военно-морского флота "Атлантический бастион". Средства направят на разработку беспилотников, датчиков и систем ИИ для защиты подводной инфраструктуры (кабелей и энергосетей) и обнаружения российских подводных лодок в Северной Атлантике, Арктике и Балтийском море.

Первым этапом станет создание системы "Атлантическая сеть" — комплекса автономных средств наблюдения, работающих совместно с пилотируемыми кораблями. Программа предполагает сотрудничество с НАТО и Объединенными экспедиционными силами (JEF).

Как сообщалось, Британия и страны Северной Европы создают военно-морской альянс против России, одной из главных задач которого станет "сдерживание" российских подводных лодок в Северной Атлантике, Арктике и Балтийском море. Об этом заявил начальник штаба обороны королевства Ричард Найттон. Британские военные подчеркивают, что Британии нельзя утратить доминирование в Атлантике, а это вполне может произойти.

В возглавляемую Британией коалицию JEF входят: Дания, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Исландия и Швеция.