В Екатеринбурге сдана первая башня комплекса Re:volution Towers

В центре Екатеринбурга, в квадрате улиц Маршала Жукова – Боевых дружин – Октябрьской революции – Челюскинцев, завершено строительство первого этапа многофункционального комплекса Re:volution Towers.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе строительного холдинга "Атом", в эксплуатацию успешно сданы половина четырехэтажной стилобатной части и первая 28-этажная башня. Общая площадь введенного объекта составила 63 746 квадратных метров.

Объекту присвоен милицейский адрес: ул. Маршала Жукова, д. 16. Соинвестором и генеральным подрядчиком по проектированию и строительству комплекса выступает строительный холдинг "Атом", инвестором и застройщиком – "НКС-Девелопмент".

В разработке первоначальной концепции комплекса еще в 2007 году принимал участие выдающийся японский архитектор Кисе Курокава. Впоследствии проект был актуализирован с учетом современных градостроительных тенденций. Высота построенной башни достигает 99,5 метров, а выразительность архитектурному облику придают светопрозрачные алюминиевые модули и навесной вентилируемый фасад. Общая площадь остекления составила порядка 10 тысяч квадратных метров.

"В башне расположены 216 апартаментов от 1 до 4 комнат, а также общественные пространства для резидентов комплекса на пятом этаже – залы для занятий фитнесом и йогой, коворкинг, колясочная, комната матери и ребенка. В стилобатной части – 54 помещения общественного назначения. Открытие здесь магазинов, кафе и офисных кластеров позволит сформировать в центре города новую точку деловой и социальной активности, обеспечив район качественной пешеходной инфраструктурой и новыми рабочими местами.

В комплексе реализован многоуровневый паркинг на 485 машиномест, включающий подземный и наземный уровни, места для зарядки электромобилей. Сложную логистику внутри здания обеспечивают 14 современных лифтов, из них 9 расположено во введенном объеме: они позволят эффективно развести потоки резидентов, офисных сотрудников, посетителей предприятий торговли и услуг", - рассказал руководитель проекта строительного холдинга "Атом" Александр Антипин.

Важным экологическим решением в условиях плотной застройки центра города стало благоустройство эксплуатируемой кровли стилобата: на площади более 8,5 тысяч квадратных метров разбит зеленый сад, высажен большой объем зеленых насаждений, включая деревья-крупномеры. Система полива проложена в благоустройстве стилобата, смонтированы беседки с системой орошения высокого давления, устроены детские площадки с малыми архитектурными формами индивидуального изготовления. Проект озеленения был разработан специализированной ландшафтной компанией Urban Green.

На вершине башни оборудована вертолетная площадка, а также разбит газон; отсюда открывается эффектный вид на центр города и Площадь 1905 года. На всех типовых этажах башни выполнена отделка декоративной штукатуркой Derufa, комбинированный потолок с применением кубообразной рейки, крупноформатная керамогранитная плитка 3х1 м на стенах и входных дверях, декоративная подсветка.

Строительный холдинг "Атом" обладает многолетним опытом строительства технически сложных зданий. Ранее им уже были реализованы такие объекты в Екатеринбурге, как 140-метровый жилой небоскреб "Февральская революция" и комплекс из трех 130-метровых жилых башен "Чемпион парк".

В настоящий момент работы на площадке Re:volution Towers продолжаются: строители возводят вторую высотную башню. Полное завершение всего комплекса запланировано на третий квартал 2027 года.