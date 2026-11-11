В Железнодорожном районе Екатеринбурга появился и.о. главы после назначения Першина в Первоуральск

В Железнодорожном районе Екатеринбурга назначен и.о. главы местной администрации.

Как сообщается на официальном портале Екатеринбурга, исполнять обязанности главы района будет Галина Петрова. Ранее она была заместителем главы администрации Железнодорожного района Виталия Першина.

Накануне губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил Першина временно исполняющим полномочия главы Первоуральска. К своим новым обязанностям теперь уже бывший глава района приступил с сегодняшнего дня, 11 ноября.

Прежний мэр Первоуральска Игорь Кабец был отправлен в отставку в июле.