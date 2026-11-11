В ЕС назвали новые цели после кибератак на холодильники

После кибератак на холодильное оборудование в Европе следующими целями хакеров могут стать маршрутизаторы и бытовая техника, заявил исполнительный директор ENISA Юхан Лепассар, сообщает South China Morning Post.

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По словам Лепассара, уязвимость цифровых систем может нарушить работу критически важных служб: полиции, пожарных, медицины и транспорта, так как практически все повседневные услуги содержат цифровые компоненты. Он призвал производителей изначально обеспечивать безопасность устройств, отметив, что для предотвращения инцидентов требуются дополнительные инвестиции.

Лепассар поддержал решение ЕС удвоить ресурсы и штат ENISA, но признал, что даже этих мер может быть недостаточно.

Накануне глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил о намерении ввести европейские санкции против лиц, ответственных за кибератаку на холодильное оборудование во французских супермаркетах. По версии французской прокуратуры и МИД, за взломом стоит группа Shahid Kaveh, связанная с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Похожие кибератаки на морозильные камеры были ранее в Бельгии, Швеции, Нидерландах, Эстонии, Люксембурге, Финляндии, Ирландии. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что это будет обсуждаться на заседании Совета ЕС.