ВСУ атаковали автобус "Москва — Горловка", пострадали пять человек

Украинский БПЛА атаковал пассажирский автобус "Москва - Горловка", ранены пять мирных жителей. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.

Атака произошла в 5 часов утра в районе населенного пункта Савельевка. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Помимо этого, ночью ВСУ атаковали Донецк с помощью БПЛА. В Кировском районе города пострадал подросток. Повреждено остекление и фасад торгового павильона. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Также в результате удара беспилотников в Калининском районе были повреждены 14 транспортных средств.