Власти Молдавии объявили о начале присоединения к Румынии

Вице-премьер Молдавии Михай Попшой заявил, что процесс объединения с Румынией уже запущен. Так он прокомментировал совместные инфраструктурные проекты: интеграцию энергосистем, строительство мостов через Прут и автомагистралей.

На днях стало известно, что Молдавия ввела в эксплуатацию линию электропередачи Вулканешты — Кишинев в обход Приднестровья для снижения энергозависимости от России. Президент Майя Санду сказала, что в планах строительство еще двух линий в Румынию. Она также активно высказывается за присоединение к Румынии, чтобы противодействовать России и быстрее войти в ЕС.

При этом население республики думает иначе. По данным опроса молдавского Института социологических исследований IMAS, проведенного осенью 2025 года, 54% жителей Молдавии выступают против присоединения к Румынии. Поддержали бы это только 29% молдаван. Даже сама Санду ранее признала, что идея присоединения к Румынии не пользуется поддержкой граждан, поэтому нужно двигаться по пути евроинтеграции и без всякого референдума.

Идея вступления в ЕС имеет несколько бóльшую поддержку среди молдаван, но не превышает и половины населения. В октябре 2024 года был проведен референдум по евроинтеграции как стратегическому курсу страны, по итогам которого властям удалось продавить изменения в конституцию только за счет диаспоры в Европе и лишения голоса молдаван в России.