Фицо заявил, что шокирован разговором с премьером Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил на пресс-конференции в Братиславе, что был шокирован частным разговором с премьер-министром Украины Сергеем Корецким о военном конфликте, который Украина не собирается заканчивать, и о перспективах развития событий.

Фицо отказался разглашать детали беседы, но сказал, что у него был шок от такой позиции. Вероятно, речь идет о намерении "воевать до последнего украинца".

Кроме того, Фицо и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступили с резким ответом на угрозы канцлера Германии Фридриха Мерца заблокировать семилетний бюджет ЕС, если страны не дадут гарантий финансирования Украина. Они назвали это шантажом, а саму позицию содержать Украину и подталкивать ее воевать ошибочной.

"Мы – суверенная Чешская Республика. И мой голос в Европейском совете точно такой же, как и голос канцлера Мерца. Я уже отказался гарантировать кредит для Украины", – подчеркнул Бабиш.

По его данным, киевский режим получил с 2022 года 520 млрд евро, и этому должен быть конец. Словакия, Венгрия, Чехия и Болгария отказались участвовать в новом кредите для Украины. Мерц же настаивает, что все страны ЕС должны разделить бремя помощи Киеву.