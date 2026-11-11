Китай, Россия и США готовят договоренность о контроле ИИ в ядерной сфере

Пекин, Москва и Вашингтон готовят общую позицию по использованию искусственного интеллекта (ИИ) в ядерной области - ее хотят согласовать до саммита АТЭС в Шэньчжэне, который пройдет в ноябре, пишет South China Morning Post.

По данным издания, страны могут договориться о контроле за применением ИИ в ядерных арсеналах. В последние недели дипломаты активно обсуждают повестку и правила возможной встречи лидеров на полях саммита.

Участники консультаций делают упор на вопросах, где реально прийти к согласию, - в первую очередь на роли ИИ в системах ядерного управления и контроля. Эксперты разбирают, как ИИ могут использовать в критически важных оружейных комплексах, и думают над совместным заявлением против ядерной войны.

Источник газеты отмечает, что для Китая продвижение по ядерным и стратегическим темам - способ снизить напряженность в отношениях с США.