30 Октября 2020
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Происшествия В России
Михаил Ефремов (2020) | Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Ефремов хочет отбывать наказание в Москве - в хозотряде СИЗО

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, выразил желание отбывать наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5 в Москве.

Об этом сообщила член Общественный наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович. "Мы посещали помещения хозотряда, там, я думаю, лучше, чем в колонии", - цитирует ее "Интерфакс".

Правозащитница отметила, что практически 100% работающих в хозотряде освобождаются условно-досрочно.

Хозотряд располагается в соседнем с СИЗО здании, осужденные живут не в камерах, а в комнатах. Они могут созваниваться и видеться с родными. Также в СИЗО-5 проходят различные культурные мероприятия для сотрудников и хозотряда, таким образом, у Ефремова будет возможность создать тюремный театр, о котором он ранее говорил.

Напомним, 22 октября Мосгорсуд снизил срок наказания артисту с 8 до 7,5 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам в колонии общего режима по делу о ДТП со смертельным исходом. Также артиста на три года лишили водительских прав.

Новый адвокат Михаила Ефремова обжаловал приговор - он попросил сократить срок актера в два раза, при этом назначенное наказание считать условным.

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Ефремов хочет отбывать наказание в Москве - в хозотряде СИЗО

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Теги: михаил ефремов, дтп, сизо



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Ранее 09.06.2020 09:07 Мск Михаила Ефремова после допроса отпустили под подписку о невыезде
Ранее 09.06.2020 08:24 Мск Скончался водитель грузовика, в который врезался актер Михаил Ефремов
Ранее 09.06.2020 07:51 Мск Против Ефремова возбудили уголовное дело после ДТП, ему грозит до семи лет
Ранее 09.06.2020 00:01 Мск Михаил Ефремов задержан после ДТП в центре Москвы

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