Ефремов хочет отбывать наказание в Москве - в хозотряде СИЗО

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, выразил желание отбывать наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5 в Москве.

Об этом сообщила член Общественный наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович. "Мы посещали помещения хозотряда, там, я думаю, лучше, чем в колонии", - цитирует ее "Интерфакс".

Правозащитница отметила, что практически 100% работающих в хозотряде освобождаются условно-досрочно.

Хозотряд располагается в соседнем с СИЗО здании, осужденные живут не в камерах, а в комнатах. Они могут созваниваться и видеться с родными. Также в СИЗО-5 проходят различные культурные мероприятия для сотрудников и хозотряда, таким образом, у Ефремова будет возможность создать тюремный театр, о котором он ранее говорил.

Напомним, 22 октября Мосгорсуд снизил срок наказания артисту с 8 до 7,5 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам в колонии общего режима по делу о ДТП со смертельным исходом. Также артиста на три года лишили водительских прав.

Новый адвокат Михаила Ефремова обжаловал приговор - он попросил сократить срок актера в два раза, при этом назначенное наказание считать условным.