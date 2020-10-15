Ефремов выплатил компенсацию старшему сыну погибшего в ДТП

Михаил Ефремов полностью выплатил компенсацию за моральный вред старшему сыну погибшего в ДТП.

Виталий Захаров получил 1 млн рублей, сообщил его представитель Сергей Аверцев. Изначально, напомним, потерпевший требовал 7,5 млн.

Адвокат также заявил, что Захаров против смягчения наказания актеру, передает ТАСС.

Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам в колонии общего режима по делу о ДТП со смертельным исходом. Также артиста на три года лишили водительских прав.

Новый адвокат Михаила Ефремова обжаловал приговор - он попросил сократить срок актера в два раза, при этом назначенное наказание считать условным.