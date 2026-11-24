В Кисловодске предотвращён теракт в синагоге

На Ставрополье предотвращён теракт в синагоге. Его могли совершить в Кисловодске.

Преступление готовил 22-летний россиянин. Он действовал по указанию участников запрещенной в России международной террористической организации, лидеру которой парень присягнул на верность. Готовя нападение, молодой человек изучил местность, определил время наибольшего скопления людей, а также самостоятельно изготовил взрывное устройство.

Парень уже ехал к синагоге, чтобы исполнить задуманное, когда был задержан. При нем обнаружено самодельное взрывное устройство массой 3,5 кг, оснащенное поражающими элементами. В его жилище изъяты компоненты для изготовления взрывных устройств, а также средства связи, содержащие переписку и инструкции.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на теракт". Во время допроса подозреваемый признал вину. Он уточнил, что после совершения теракта собирался уехать в Сирию для участия в деятельности незаконных вооруженных формирований, сообщает центр общественных связей ФСБ России.