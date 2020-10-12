Стало известно о любимом занятии Ефремова в изоляторе

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, находящийся в московском СИЗО-5, увлекся пинг-понгом.

Как сообщает Telegram-канал Mash¸в следственном изоляторе есть спортзал со столом для настольного тенниса.

Ефремов попросил родственников передать ему ракетки для пинг-понга. По правилам СИЗО, играть он может только с сокамерниками.

Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам в колонии общего режима по делу о ДТП со смертельным исходом. Также артиста на три года лишили водительских прав.

Новый адвокат Михаила Ефремова обжаловал приговор - он попросил сократить срок актера в два раза, при этом назначенное наказание считать условным.