СКР проверит семью погибшего в автоаварии с Ефремовым

Сожительница погибшего в дорожно-транспортном происшествии с артистом Михаилом Ефремовым Сергея Захарова Ирина Стерхова заявила в Следственный комитет России о лжесвидетельстве семьи курьера, сообщил адвокат женщины Вадим Никулин.

Семья Захаровых давала ложные показания в судебном заседании и на предварительном следствии. Как отметил юрист, в настоящее время проводится проверка.

Ирина Стерхова считает ложными показания жены о том, что они не знали о ней и ее отношениях с погибшим Захаровым, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, отбывающий наказание за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов в скором времени может оказаться на свободе. Один из его адвокатов Андрей Алешкин встретился с родственниками погибшего, стороны обсудили возможное перемирие.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам в колонии общего режима по делу о ДТП со смертельным исходом. Также артиста на три года лишили водительских прав. 22 октября Мосгорсуд снизил срок наказания артисту с 8 до 7,5 лет лишения свободы.