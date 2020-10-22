Потерпевшие по делу Ефремова выступили против смягчения наказания актеру

Потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова по-прежнему против смягчения ему наказания, несмотря на уплату им компенсации.

Как заявил РИА Новости адвокат Александр Добровинский, позиция родных Сергея Захарова никак не поменялась.

Напомним, защита артиста выплатила все компенсации. Накануне стало известно, что по одному миллиону рублей получили трое потерпевших по делу о ДТП.

Сегодня Мосгорсуд продолжит рассматривать жалобы на приговор Ефремову.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам в колонии общего режима по делу о ДТП со смертельным исходом. Также артиста на три года лишили водительских прав.

Новый адвокат Михаила Ефремова обжаловал приговор - он попросил сократить срок актера в два раза, при этом назначенное наказание считать условным. Прокуратура просит не смягчать приговор.