Ефремову предстоит пройти в колонии повторный карантин

Актеру Михаилу Ефремову, осужденному за ДТП со смертельным исходом, предстоит пройти в колонии повторный двухнедельный карантин, включая тесты на COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Напомним, накануне Мосгорсуд снизил срок наказания артисту с 8 до 7,5 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

По данным источника, Ефремова могут этапировать в колонию уже в ближайшие недели. Адвокат актера Роман Филиппов отмечал, что в исправительных учреждениях сейчас карантин из-за коронавируса, а это может затянуть сроки.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам в колонии общего режима по делу о ДТП со смертельным исходом. Также артиста на три года лишили водительских прав.

Новый адвокат Михаила Ефремова обжаловал приговор - он попросил сократить срок актера в два раза, при этом назначенное наказание считать условным.