Ефремов сможет стать в колонии оператором котельной, поваром или каменщиком

В исправительной колонии в Белгородской области, где будет отбывать наказание актер Михаил Ефремов, осужденные могут обучиться на токаря, каменщика и повара. Об этом говорится в справке УФСИН по региону.

Также в учреждении можно освоить специальности электромонтера, электросварщика, машиниста компрессорных установок, оператора котельной, оператора швейного оборудования.

В колонии выпускают муку, стиральный порошок "Лотос эконом" и одноразовые защитные костюмы "Каспер".

Сегодня у Ефремова закончился карантин в СИЗО-3 в Белгороде, его отправляют отбывать наказание в ИК-4 общего режима в Алексеевку, сообщает РИА Новости.

Ранее правозащитник Аркадий Бармин заявил, что в колонии, где будет отбывать наказание Михаил Ефремов, обеспечат актеру особые условия. Он отметил, что футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, отбывавшим там наказание, разрешали проводить футбольные матчи. Правозащитник предположил, что администрация пойдет навстречу и Ефремову.

По его словам, колония, в которую попал Ефремов, элитная - сюда не помещают опасных рецидивистов и создают осужденным лояльные условия.