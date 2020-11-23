Родные погибшего в ДТП с Ефремовым отозвали иск о компенсации за похороны

Хамовнический суд Москвы прекратил производство по иску родственников погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова о компенсации за похороны.

Представитель потерпевших Александр Добровинский объяснил отказ от исковых требований их удовлетворением стороной ответчика, передает РИА Новости.

По словам адвоката, Захаровы сообщили, что они получили письма от Михаила Ефремова. Это письма, написанные лично актером каждому из потерпевших, пояснил он.

Как сообщалось, отбывающий наказание за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов в скором времени может оказаться на свободе. Один из его адвокатов Андрей Алешкин встретился с родственниками погибшего, стороны обсудили возможное перемирие.

В октябре сообщалось, что семья погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым подала иск в Хамовнический суд Москвы с требованием выплаты средств, потраченных на организацию похорон Сергея Захарова.