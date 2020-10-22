Суд не стал назначать новую экспертизу по делу Ефремова

Мосгорсуд отказал защите Михаила Ефремова в проведении экспертизы для выяснения вопроса, был ли пристегнут ремнем безопасности Сергей Захаров, погибший в ДТП с участием актера.

Об этой экспертизе защита попросила после показаний эксперта Елены Кучиной которая заявила, что курьер не был пристегнут.

По мнению адвоката Петра Хархорина, этот факт мог бы стать смягчающим вину доказательством, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что проведенная в ходе рассмотрения в Пресненском суде Москвы дела по существу экспертиза утверждала, что Захаров был пристегнут.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам в колонии общего режима по делу о ДТП со смертельным исходом. Также артиста на три года лишили водительских прав.

Новый адвокат Михаила Ефремова обжаловал приговор - он попросил сократить срок актера в два раза, при этом назначенное наказание считать условным. Прокуратура просит не смягчать приговор.