У осужденного актера Михаила Ефремова ухудшилось состояние здоровья

У 60-летнего актёра Михаила Ефремова ухудшилось состояние здоровья из-за обострения болезни легких. Он плохо дышит и с трудом разговаривает, сообщает SHOT.

Болезнь может привести к дыхательной недостаточности. Кроме того, повышается риск развития лёгочной инфекции, ломкости костей и нарушений работы сердца.

Для контроля состояния Ефремову нужно ежедневно посещать врача.

Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии за нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Защита актера утверждала, что джипом управлял другой человек. Суд не согласился и арестовал актера в зале суда.

Сейчас защита Ефремова готовит документы для условно-досрочного освобождения (УДО), но артист из-за ухудшения состояния здоровья с адвокатами говорить не может.

В апреле Ефремову уже отказали в УДО. В конце сентября стало известно, что актёр собирался подать ходатайство об отправлении в зону СВО. Родственники Ефремова не поддержали эту инициативу.