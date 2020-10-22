Мосгорсуд снизил срок Ефремову на полгода

Срок наказания актера Михаила Ефремова, осужденного за совершение ДТП со смертельным исходом, с 8 до 7,5 г. Решение было принято Мосгорсудом 22 октября, где и огласили решение апелляционной инстанции.

"Судебная коллегия отменила приговор первой инстанции осужденному Ефремову, признала смягчающим обстоятельством добровольное возмещение им ущерба и снизила срок наказания до семи лет и шести месяцев. В остальной части приговор первой инстанции оставлен без изменения", - зачитала текст решения судья.

Защита родственников погибшего в лице Александра Добровинского заявила, что была готова к подобному исходу и считает решения суда справедливым. Представитель старшего сына Захарова Сергей Аверцев также заявил, что сторона решение суда обжаловать не собирается.

А вот защита гражданской жены погибшего – адвокат Вадим Никулин, заявил о намерении обжаловать приговор и добиться нового рассмотрения, поскольку его подзащитную не признали потерпевшей.

Адвокат Ефремова Владимир Васильев также заявил, что собирается подавать кассационную жалобу на приговор. По его словам, актер сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение уже через три года или даже раньше.

Артист также остался недоволен решением суда. По словам еще одного адвоката подсудимого Романа Филиппова, актера бы устроило снижение срока на три года и отправка в колонию-поселения. Сейчас Ефремов не может отправиться в колонию из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса и пока останется в СИЗО-5 "Водник".

Адвокат также добавил, что если бы Михаил Ефремов сразу выплатил компенсацию и признал вину, то мог бы рассчитывать на условный срок.