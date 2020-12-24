Ефремов опять отказался от одного из своих адвокатов

Артист Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП, во второй раз отказался от услуг одного из своих адвокатов - Андрея Алешкина.

По его словам, семья актера не хочет внимания СМИ. Алешкин заявлял, что экспертиза не исследовала влияние онкологического заболевания мозга погибшего курьера Серея Захарова на его возможность водить машину. Также он отмечал выход эксперта в показаниях в суде за пределы экспертизы и требовал отменить приговор, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в исправительной колонии в Белгородской области, где будет отбывать наказание актер, осужденные могут обучиться на токаря, каменщика и повара. Также в учреждении можно освоить специальности электромонтера, электросварщика, машиниста компрессорных установок, оператора котельной, оператора швейного оборудования.

Правозащитник Аркадий Бармин заявил, что в колонии, где будет отбывать наказание Михаил Ефремов, обеспечат актеру особые условия.