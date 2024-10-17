УФСИН опровергло сообщения об ухудшении состояния здоровья Ефремова

УФСИН по Белгородской области опровергло сообщения об ухудшении состояния актера Михаила Ефремова, отбывающего срок за смертельное ДТП.

В ведомстве заявили, что состояние осужденного удовлетворительное, без отрицательной динамики. УФСИН сообщает, что Ефремов "в полном объеме получает необходимую медицинскую помощь и находится под постоянным наблюдением врачей", передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что у 60-летнего Ефремова ухудшилось состояние здоровья из-за обострения болезни легких. Сейчас защита актера готовит документы для условно-досрочного освобождения (УДО), но он из-за ухудшения состояния здоровья с адвокатами говорить не может, пишет Shot.

Весной телеграм-каналы сообщили, что Ефремов не выйдет из колонии по УДО, причиной отказа стали нарекания со стороны руководства исправительной колонии в Белгородской области, где артист отбывает наказание – у него есть два нарушения.