Актер Михаил Ефремов готов помогать семье погибшего Сергея Захарова

Актер Михаил Ефремов пообещал оказывать помощь матери и гражданкой жене погибшего в ДТП Сергея Захарова Ирине Стерховой, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Петра Хархорина.

О каких суммах идет речь, пока не уточняется.

"Ефремов настроен помогать по-настоящему, он мне лично говорил, что он поставит памятник Захарову. То есть человек старается всячески загладить свою вину", - сказал Хархорин.

Напомним накануне защита Ефремова принесла в суд 2,4 миллиона рублей, предлагая рассчитаться с потерпевшими во время заседания. "Всем готовы прямо сейчас выплатить по 800 тыс. рублей. Ранее им было переведено по 200 тыс. рублей", - заявил адвокат актера Петр Хархорин. Суд объявил перерыв до 22 октября.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам в колонии общего режима по делу о ДТП со смертельным исходом. Также артиста на три года лишили водительских прав.

Новый адвокат Михаила Ефремова обжаловал приговор - он попросил сократить срок актера в два раза, при этом назначенное наказание считать условным. Прокуратура просит не смягчать приговор.