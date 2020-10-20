Защита Ефремова готова прямо во время заседания выплатить потерпевшим 2,4 млн рублей

Защита Михаила Ефремова готова прямо во время заседания выплатить потерпевшим 2,4 млн рублей.

"Ваша честь, у нас эти деньги с собой. Всем готовы прямо сейчас выплатить по 800 тыс. рублей. Ранее им было переведено по 200 тыс. рублей", - заявил адвокат актера Петр Хархорин.

Хархорин напомнил, что четвертый потерпевший - Виталий Захаров - уже получил 1 млн рублей.

Адвокат потерпевших Ирина Хайруллина отметила, что принять эти деньги могут лишь их доверители, которых в зале нет. Хархорин выразил готовность немедленно перевести эти деньги потерпевшим, передает ТАСС.

Напомним, апелляции на приговор актеру сегодня рассматривает Мосгорсуд. Прокуратура просит не смягчать приговор Михаилу Ефремову.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам в колонии общего режима по делу о ДТП со смертельным исходом. Также артиста на три года лишили водительских прав.

Новый адвокат Михаила Ефремова обжаловал приговор - он попросил сократить срок актера в два раза, при этом назначенное наказание считать условным.