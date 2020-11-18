СМИ: Потерпевшие по делу Ефремова начали переговоры о примирении с актером

Отбывающий наказание за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов в скором времени может оказаться на свободе. Один из его адвокатов Андрей Алешкин встретился с родственниками погибшего, стороны обсудили возможное перемирие, пишет "КП".

"У семьи Захаровых больше не должно быть претензий к моему подзащитному: все материальные затраты, в том числе на похороны, он возместил, письменные извинения принес", - заявил Алешкин.

Также юрист рассказал о помиловании как о пути спасения Ефремова. Для этого есть все основания, считает он – осужденный признал вину, а приговор вступил в законную силу.

РИА Новости адвокат заявил, что предложение написать письмо о помиловании президенту пока не одобрено Ефремовым, оно обсуждается.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам в колонии общего режима по делу о ДТП со смертельным исходом. Также артиста на три года лишили водительских прав. 22 октября Мосгорсуд снизил срок наказания артисту с 8 до 7,5 лет лишения свободы.

В октябре сообщалось, что семья погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым подала иск в Хамовнический суд Москвы с требованием выплаты средств, потраченных на организацию похорон Сергея Захарова.